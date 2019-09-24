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Экспорт зерновых значительно вырос: детали

Экспорт зерновых значительно вырос: детали
17:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 12,4 млн тонн зерновых.

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 24 сентября 2019 года экспортировала 12,43 млн тонн зерновых и зернобобовых, что в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 7,7 млн тонн пшеницы, 2,76 млн тонн ячменя, 1,93 млн тонн кукурузы.

По состоянию на 24 сентября этого года также экспортировано 73,1 тыс. тонн муки.

Что касается сбора зерновых и зернобобовых культур, то по состоянию на 23 сентября обмолочено 10,8 млн га, или 70% прогноза, собрано 43,3 млн тонн зерна при средней урожайности 40,3 ц/га.

Минагрополитики отчиталось о посеве озимыми зерновыми

Как известно, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,4 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 54,44 млн тонн, урожая зерновых в Украине на 2019/20 МГ - понизило до 74,9 млн тонн (-0,45 млн тонн к прогнозу в августе).

Минагропрод Украины прогнозирует в нынешнем году урожай в Украине на уровне 71,1 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

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Экспорт, Зерновые, Пшеница.
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