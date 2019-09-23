Минагрополитики отчиталось о посеве озимыми зерновыми

Новости Бизнеса:Украинские аграрии к 20 сентября засеяли озимыми зерновыми 30% запланированных площадей.

Украинские аграрии по состоянию на 23 сентября засеяли озимыми зерновыми 2 млн га, или 30% от прогнозируемой площади посева (7,3 млн га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 1,9 млн га, или 30% к прогнозу; рожь - на площади 61 тыс. га, или 50% к прогнозу; озимый ячмень - на площади 84 тыс. га, или 9% к прогнозу.

По данным ведомства, наряду с осенней посевной кампанией в Украине продолжается уборка зерновых. Так, по состоянию на 23 сентября аграрии намолотили 43,3 млн тонн зерна с площади 10,8 млн га, или 70% к прогнозу.

В частности, кукурузы намолочено 3,6 млн тонн с площади 600 тыс. га, или 12% к прогнозу; гречихи - 68 тыс. тонн с площади 51 тыс. га, или 76% к прогнозу; проса - 133 тыс. тонн с площади 71 тыс. га, или 79% к прогнозу.

Кроме того, добавили в Минагропроде, семян подсолнечника намолочено 8,3 млн тонн с площади 3,7 млн га, или 63% к прогнозу, сои - 1,7 млн тонн с площади 742 тыс. га, или 47% к прогнозу. Сахарной свеклы собрано 990 тыс. тонн с площади 22 тыс. га, или 10% к прогнозу.

По данным ведомства, наибольший вал зерна аграрии намолотили в Одесской, Запорожской и Харьковской областях - 3,2 млн тонн, а также Днепропетровской - 3 млн тонн и Николаевской - 2,8 млн тонн.

Напомним, заморозки, которые наблюдаются в Украине в течение нескольких дней, могут привести к снижению урожая овощей, а также ухудшит качество урожая фруктов в областях, где их уборка еще продолжается.

Аграрии почти всех областей Украины приступили к севу озимых зерновых культур, и по состоянию на 11 сентября засеяно 364 тыс. га, или 5% к прогнозу, из 7,3 млн га.