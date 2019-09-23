Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики

Новости Украины:Резкое ночное снижением температуры ставит под угрозу урожай овощей и фруктов в областях, где продолжается их уборка.

Заморозки, которые наблюдаются в Украине в течение нескольких дней, могут привести к снижению урожая овощей, а также ухудшит качество урожая фруктов в областях, где их уборка еще продолжается.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии.

”Заморозки, которые мы ожидаем этой ночью, особенного влияния не будут иметь. Потому что при сложившейся ситуации и при тех снижениях, которые мы ожидаем, те культуры, которые вызрели, они неуязвимы, это больше касается огородных культур - томатов, огурцов, тех овощей, которые находятся на поверхности грунта”, - сказала Адаменко.

Она отметила, что ожидающиеся заморозки не несут угрозы для корнеплодов - картофеля и свеклы, но ухудшат качество урожая фруктов в областях, где их уборка еще продолжается.

Адаменко также отметила, что заморозки не будут иметь значительного влияния на качество урожая поздних зерновых в этом году. В то же время, засуха, которая наблюдается в сентябре, мешает своевременному проведению осенне-полевых работ и препятствует нормальному развитию уже посеянных семян, что может сказаться на будущем урожае зерновых.

Как сообщалось, по данным Национального научного центра ”Институт аграрной экономики”, урожай овощей в 2019 году может сократиться на 5,8% и составить 8,9 млн тонн, плодов и ягод - на 12,7%, до 2,2 млн тонн.

Ночью во вторник, 24 сентября, в северных и восточных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе 0-3°С (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°С, (II уровень опасности, желтый).

В Украине в октябре наступит классическая осень, солнечные дни будут чередоваться с дождливой погодой.

В южной части Украины сохранится тепло, температура днем будет достигать +22. В северных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +5…+7. Синоптики прогнозируют, что октябрь будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями. А свою очередь последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.