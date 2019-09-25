Банки начнут округлять суммы операций

Новости Бизнеса:НБУ разрешил банкам округлять суммы операций в связи с изъятием монет мелкого номинала.

Нацбанк с 25 сентября распространил на банки право округлять суммы кассовых операций - это связано с изъятием из обращения монет мелких номиналов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с основаниями, определенными законодательством Украины, и по правилам, установленными пунктом 4 постановления правления Нацбанка от 15 марта 2018 года № 25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 24 сентября 2019 года №117 "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 20 июня 2019 года № 82", которое вступает в силу с 25 сентября 2019 года.

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года.

В то же время можно будет без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

в течение первого года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях украинских банков;

в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2022 года включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль").

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока что останутся в наличном обращении. Но те монеты, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.