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В НБУ сказали, на что жалуются клиенты

В НБУ сказали, на что жалуются клиенты
12:12 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Службы Национального банка Украины назвали наиболее частые жалобы клиентов.

Наиболее частой жалобой потребителей на финансовые учреждения являются жалобы на навязывание ненужных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Около половины всех жалоб от потребителей на финансовые учреждения, которые поступают в Национальный банк, касаются навязывания ненужных услуг. Например, страхования, нотариальных услуг и т.д.", - сказано в сообщении.

Как рассказали в НБУ, законодательство запрещает финансовым учреждениям навязывать услуги.

"Но за последние восемь лет ни один государственный орган не имел полномочий контролировать соблюдение этой нормы", - добавили в регуляторе.

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При этом в Нацбанке отметили, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон, который призван исправить ситуацию.

"Документ возлагает на НБУ обязательства по защите прав потребителей финуслуг и мы предоставляем ему инструменты регулирования рыночного поведения участников финансового сектора для потребителей", - отмечается в сообщении.

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"Потребители имеют право жаловаться в финансовое учреждение, если ее сотрудники навязывают ненужные услуги. А если ответ учреждения не удовлетворил, они могут обращаться в Национальный банк", - подчеркнули в регуляторе.

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Верховная Рада, НБУ, Банк, Клиент.
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