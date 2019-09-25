Скачать
Среда, 25.09.2019
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином
Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином
Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире
Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям

"Это техническое решение": В Кабмине определились с советниками по "большой" приватизации

"Это техническое решение": В Кабмине определились с советниками по "большой" приватизации
15:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации.

Кабинет министров утвердил четырех советников по "большой" приватизации, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Это техническое решение", - сказал Гончарук на пресс-брифинге в Киеве после заседания правительства в среду, однако названий компаний не уточнил.

Как известно, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал намерение правительства утвердить пять советников по "большой" приватизации для ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ), угольной компании "Краснолиманская", ГП "Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Индар".

Гончарук: Законопроект о рынке земли подтвержден

При этом в среду стало известно, что Фонд государственного имущества Украины за два дня до утверждения Верховной Радой его нового главы издал приказ об отказе от продажи 70,7016% акций ЧАО "Индар" на аукционе с привлечением советника в пользу возможного выкупа его нынешним миноритарным акционером на условиях преимущественного права на такой выкуп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
02 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Не может быть!: смешивать помидоры и огурцы в одном салате - опасно
04 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
05 Эмили Ратаковски в кружевном белье посреди магазина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
Переход на зимнее время в Украине: когда пройдет и как не навредить здоровью
Переход на зимнее время: когда и как не навредить здоровью
В Украине появился новый глава Национальной полиции
В Украине появился новый глава Национальной полиции
&quot;Мы не одобряем насилие&quot;: Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с &quot;Джокером&quot;
"Мы не одобряем насилие": Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с "Джокером"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь