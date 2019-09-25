Гончарук: Законопроект о рынке земли подтвержден

Новости Украины:Алексей Гончарук сделал заявление, что законопроект о рынке земли подтвержден и готов на рассмотрение в парламенте.

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передает его на рассмотрение в парламент.

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Этот законопроект, который мы сегодня утвердили, передадим в парламент. Украинская земля должна покупаться только украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, которое содержится в законе, - это то, что иностранцы могут унаследовать землю. То есть, если право унаследовать землю имеет иностранец, то таким образом он может получить право собственности, но в течение года он ее должен продать", - сказал Гончарук.

Он отметил, что вскоре текст законопроекта будет опубликован, и он мало чем отличается от того, который ранее был опубликован на сайте Минэкономразвития.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября 2019 года подать в Верховную Раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Парламент должен принять его до 1 декабря.

Согласно законопроекту, который был опубликован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ предусматривает, что с "01.10.2020 отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности".

Устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Предлагается предоставить возможность выкупить такие земли с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.