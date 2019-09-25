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Гончарук: Законопроект о рынке земли подтвержден

Гончарук: Законопроект о рынке земли подтвержден
15:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Алексей Гончарук сделал заявление, что законопроект о рынке земли подтвержден и готов на рассмотрение в парламенте.

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передает его на рассмотрение в парламент.

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Этот законопроект, который мы сегодня утвердили, передадим в парламент. Украинская земля должна покупаться только украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, которое содержится в законе, - это то, что иностранцы могут унаследовать землю. То есть, если право унаследовать землю имеет иностранец, то таким образом он может получить право собственности, но в течение года он ее должен продать", - сказал Гончарук.

Он отметил, что вскоре текст законопроекта будет опубликован, и он мало чем отличается от того, который ранее был опубликован на сайте Минэкономразвития.

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Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября 2019 года подать в Верховную Раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Парламент должен принять его до 1 декабря.

Согласно законопроекту, который был опубликован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ предусматривает, что с "01.10.2020 отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности".

Устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

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Обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Предлагается предоставить возможность выкупить такие земли с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.

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Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Кабмин, Владимир Зеленский, Министерство экономики, Алексей Гончарук.
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