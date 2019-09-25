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Гончарук: Власти начинают свою реформацию

Гончарук: Власти начинают свою реформацию
10:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Алексей Гончарук сделал комментарий о упрощении процесса трудоустройства чиновников.

Кабинет министров начинает процесс перезагрузки власти.

Так прокомментировал Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

"Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти! Как именно? Вводит контрактную государственную службу. Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат - свободен", - написал Гончарук.

По словам главы правительства, будут ликвидированы бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений по неэффективной работе госслужащих (ранее таких работников не могли уволить годами из-за бюрократии). Изменится и структура оплаты труда: большая производительность - выше премия.

Украина будет продолжать двигаться в направлении НАТО

"Во властные кабинеты - амбициозную молодежь! У кого "глаза горят". В честных, порядочных и умных людях Украина нуждается больше всего! Присоединяйся к строительству страны новой эры", - призвал Премьер-министр.

Он также отметил, что время тех, кто привык «отсиживаться» на работе вместо того, чтобы работать, исчерпано.

Верховная Рада 19 сентября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".

Гончарук ответил на открытое письмо Минздрава

Документ, в частности, предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирование отдельных проблемных вопросов, обусловленных внедрением закона.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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