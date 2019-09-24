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Гончарук ответил на открытое письмо Минздрава

Гончарук ответил на открытое письмо Минздрава
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Алексей Гончарук выразил свое мнение о решении проблем МОЗ.

Правительство внимательно изучает ситуацию в Министерстве здравоохранения. А Премьер-министр Алексей Гончарук убежден, что глава ведомства Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри Минздрава.

Об этом Гончарук написал в Facebook.

"Сегодня работники Министерства здравоохранения обратились ко мне с открытым письмом, чтобы привлечь внимание к проблеме внутри министерства. Мы внимательно изучаем ситуацию. Я уважаю право на высказывание своей позиции каждого работника Минздрава. Уверен, что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть освобожден от должности без надлежащих оснований", - написал Премьер.

Гончарук также добавил, что не имеет никаких сомнений относительно профессиональных качеств новой руководительницы Министерства Зоряны Скалецкой: "Насколько я знаю, госпожа Скалецкая сейчас в командировке в Нью-Йорке, где принимает участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Уверен, что после своего возвращения, госпожа Зоряна найдет пути решения проблемы внутри Минздрава".

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Как известно, ранее работники Минздрава обнародовали открытое письмо - обращение к Премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин , остановлена реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Работники Минздрава попросили Премьер-министра вмешаться в ситуацию.

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Минздрав, Кабмин, МОЗ, Алексей Гончарук.
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