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Кабмин уволил Новака и Ноняка со своих постов

Кабмин уволил Новака и Ноняка со своих постов
14:22 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Украины:Кабмин уволил с постов двух глав ведомств Михаила Ноняка и Славомира Новака.

Кабмин принял решение уволить с постов Михаила Ноняка ("Укртрансбезопасность") и Славомира Новака("Укравтодор").

Об этом сообщили на сайте Кабмина по итогам заседания в среду.

"Это очень хороший сигнал для международных грузовых перевозок, что ситуация с распределением разрешений изменит ее к лучшему", - сделал комментарий премьер-министр Алексей Гончарук о увольнении Ноняка.

Правительство назначило Михаила Ноняка на пост главы "Укртрансбезопасности" решением  от 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016-го, Ноняк был заместителем главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, был на посту заместителя министра доходов и сборов.

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19 октября 2016 года Славомир Новак был назначен Кабмином Украины и. о. главы "Укравтодора". До этого несколько лет занимал пост депутата польского сейма, отвечал за транспорт и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. был на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

24 сентября появилось сообщение пресс-службы "Укравтодора", что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку свое заявление о отставке.

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Кабмин, Укравтодор, Алексей Гончарук, Михаил Ноняк, "Укртрансбезопасность", Славомир Новак.
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