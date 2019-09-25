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НАТО оценивает помощь Украине

НАТО оценивает помощь Украине
13:19 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:24 сентября состоялось заседание НАТО в котором хотят дать объективную оценку помощи предоставленной Украине.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 24 сентября состоялось заседание Комитета НАТО по партнерству и коллективной безопасности, посвященное подготовке Оценки выполнения Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Миссии Украины при НАТО.

Оценку представят во время визита Североатлантического совета НАТО в Украине 31 октября.

"Комплексный пакет помощи НАТО для Украины является важным элементом поддержки НАТО нашего государства. Он позволяет нам эффективно адаптироваться к современным вызовам в среде безопасности, в частности, укрепить нашу устойчивость, эффективно реализовывать программу реформ, прежде всего, в сфере безопасности и обороны", - отметил руководитель экспертной группы взаимодействия с НАТО правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Алексей Генчев.

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В ходе встречи украинская сторона заверила союзников в продолжении евроатлантического курса.

Как известно, 9 июля 2016 года на встрече в Варшаве лидеры главы государств и правительств Комиссии Украина - НАТО одобрили Комплексный пакет помощи НАТО для Украины, направленный на поддержку нашего государства в вопросах улучшения способности обеспечивать собственную безопасность, а также реализации широкомасштабных реформ с целью достижения стандартов НАТО.

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Пакет помощи содержит более 40 целевых мер поддержки Украины в ключевых сферах, которые подкрепляются совместной работой на стратегическом уровне и способствовать способности Украины лучше обеспечить собственную безопасность.

Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, приедет в Киев 31 октября, а также посетит Одессу.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.

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НАТО, Кабмин, ВСУ, Йенс Столтенберг, Минобороны Украины, АТО, ООС, Алексей Генчев.
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