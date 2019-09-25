Украина осуществит реформы вместо подачи заявки на получение ПДЧ НАТО

Новости Украины:Украина пока не намерена подать заявку о получении плана действий относительно членства в НАТО.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о неизменности курса Украины на евроатлантическую интеграцию, но подчеркнул, что тактика этого развития должно измениться.

В комментарии Радио Свобода Кулеба сказал: "Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная Украиной заявка о присоединении к Плану действий относительно членства (ПДЧ) и по сей день ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ. Поэтому мы сейчас должны сосредотачиваться не на том, чтобы подавать очередную заявку (тогда как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь взаимной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления".

Он подчеркнул "прекрасный диалог" с коллегами из Североатлантического альянса.

"Мы никоим образом не обсуждаем свертывание сотрудничества, а наоборот, - мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решение проблем и возможности быстрого движения вперед", - добавил Кулеба.

Напомним, начальник Управления сотрудничества с НАТО Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Украины Алексей Генчев заверил представителей Альянса в продолжении Украиной евроатлантического курса.

Во время открытия 74-й сессии ГА ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский повторно заявил о готовности Украины в продолжении взаимодействия с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден в необходимости подписания Плана действий относительно членства Украины в НАТО.