Кулеба: Мы обсудим на какие уступки готова пойти Венгрия в вопросе НАТО

Новости Украины:Кулеба не анонсировал чего именно украина ожидает от Венгрии заявив, что это часть переговоров.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что вопросы уступок Украины и Венгрии для улучшения двусторонних отношений являются предметом переговорного процесса. Об этом Кулеба сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, на какие уступки должны пойти Венгрия и Украина для того, чтобы заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне были разблокированы, он ответил: "Это предмет переговорного процесса. Было бы глупо с моей стороны сейчас вам рассказывать, каких уступок я ожидаю от Венгрии".

При этом он отметил, что по этому поводу сейчас не ведутся переговоры.

"Мы работаем, анализируем в целом ситуацию, как мы здесь оказались и что мы можем сделать со своей стороны, что могут сделать венгерские партнеры, и это должен быть очень конфиденциальный доверительный процесс, потому что у каждой из сторон, и у венгров, и у нас, ставки подняты очень высоко, и поэтому нужно действовать осторожно и конфиденциально", - сказал Кулеба.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона ”Об образовании” до 2023 года. Проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.