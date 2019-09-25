Путин отправил открытое послание в НАТО

Владимир Путин отправил послание государствам-членам НАТО не размещать в Европе ракеты.

Президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО и ряду других государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Источник: "Коммерсант".

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия".

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем".

Письма от Путина лидерам стран направили 19 сентября.

Послания получили в частности Китай, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Отмечается, что ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил.

Собеседник "Коммерсанта" из МИД одной из стран блока объяснил: НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула.

Однако из послания Путина следует, что Москва якобы готова доказать свою правоту на деле и ждет обсуждения "соответствующих технических аспектов".