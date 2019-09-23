Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным

Новости Украины:Освобожденный из российского заключения кинорежиссер Олег Сенцов не забывает о других украинцах, удерживаемых в РФ.

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе сентябрьского обмена между Украиной и Россией пленными, готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политзаключенных".

Об этом 23 сентября он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.