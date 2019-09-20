Скачать
Пятница, 20.09.2019
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет

В Укравтодор появится новый глава: Новак планирует уйти в отставку

В Укравтодор появится новый глава: Новак планирует уйти в отставку
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Славомир Новак планирует покинуть должность исполняющего обязанности главы "Укравтодора".

Исполняющий обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак планирует уйти в отставку.

Об этом сообщает "Фокус" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - сказал министр.

По его словам, при начальнике отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора" Богдане Юлике, которого Новак уполномочил координировать все работы по дорожному хозяйству, возникли ситуации, когда дорогу в Тернопольской области разбили на 177 участков по 40 метров, чтобы избежать тендера.

Приватизация "Автомобильных дорог Украины": Новак высказал свою позицию

"Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он якобы ушел на какой-то больничный. Я считаю, что это попытка меня политически подставить. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся", - подытожил Криклий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укравтодор, Владислав Криклий, Славомир Новак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Карпатские горы вновь покрывает &quot;осенний&quot; снег (Фото)
Карпатские горы вновь покрывает "осенний" снег (Фото)
Замок из &quot;Аббатства Даунтон&quot; сдают в аренду (Фото)
Замок из "Аббатства Даунтон" сдают в аренду (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь