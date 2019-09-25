НБУ позволил банку Ахметова операции с запасами наличностей

Новости Бизнеса:НБУ разрешил банку ПУМБ проводить операции с его наличностями, а также обеспечивать другие банки наличными.

"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) стал четвертым банком, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины (НБУ), а также обеспечивать банки в регионах наличными и принимать от них ее излишки и изношенные купюры.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ со ссылкой на соответствующее решение правления регулятора, принятое 23 сентября. В НБУ подчеркнули, что центробанк осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению запасов его наличности в соответствии с рядом критериев, а ПУМБ письменно обратился в НБУ о намерении стать уполномоченным банком по хранению таких запасов и предоставил всю необходимую информацию. В частности, ПУМБ имеет 28-летний опыт работы по организации кассового обслуживания и 6-летний опыт работы осуществления перевозки валютных ценностей и инкассации средств с использованием самых современных технологий. В сообщении отмечается, что таким образом, Национальный банк продолжает делегировать банкам часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, в рамках реализации концепции организации наличного обращения в Украине, что позволит постепенно перейти от частично делегированной модели организации наличного обращения, которая на сегодня существует в Украине, на делегированную модель.

В частности, суть делегированной модели организации наличного обращения состоит в том, что НБУ делегирует часть функций, которые он выполняет в регионах, другим участникам рынка - банкам и Cash-in-Transit (СIТ) компаниям. В настоящее время функции хранения запасов наличности НБУ и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения "Ощадбанка", "ПриватБанка" и "Райффайзен Банка Аваль".

"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) основан в 1991 году и входит в двадцатку крупнейших банков Украины по объему активов. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию "СКМ Финанс". По итогам 2018 года банк получил 2 миллиарда гривень прибыли.