Запорожская АЭС подключила пятый энергоблок

Новости Бизнеса:Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения ремонта.

В 01:19 четверга энергоблок №5 Запорожской АЭС был подключен к энергосети после завершения проведения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В данный момент в работе находятся 5 энергоблоков Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 4 350 МВт. На энергоблоке №1 идут 01 сутки планового капитального ремонта. Энергоблоки работают в штатном режиме", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Как отмечается, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.