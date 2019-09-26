Зеленский в США встретился с еврейской общиной: что обсуждалось

Новости Бизнеса:Представители еврейских организаций США поддержали территориальную целостность Украины, а также продолжают следить за реформами.

Президент Украины во время рабочего визита в Нью-Йорк для участия в осенней сессии Генассамблеи ООН встретился с представителями еврейских организацией, заверив тех, что раскрутка темы антисемитизма в Украине является провокацией.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам Владимира Зеленского, его команда настроена на предотвращение проявлений антисемитизма, ксенофобии и ненависти, а также преступлений на их почве. Отмечается, что еврейская община в США отметила прогресс в работе над недопущением проявлений ненависти в отношении к евреям Украины. Кроме этого, представители еврейских организаций продемонстрировали интерес к экономическим реформам в Украине, прежде всего к тем, которые решают проблемы коррупции. Представители на встрече с Зеленским поддержали территориальную целостность Украины, а президент в свою очередь попросил их предпринять меры по привлечению в Украину инвесторов США и Израиля.

Владимир Зеленский заявлял, что его команда стремится создать условия для развития Украины, превратить ее в «мировой бренд всего инновационного». Для этого, по словам Зеленского, необходимо перенять опыт США и Израиля.