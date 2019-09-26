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Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)

Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)
08:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинский президент против вмешательства в выборы другой страны.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что на него никто не может и не будет давить и не хочет, чтобы Украину втягивали в выборы другой независимой страны, а его слова были использованы для чьей-то победы или поражения.

Об этом он заявил, общаясь с украинской прессой в Нью-Йорке, сообщает собственный корреспондент.

"Независимость - очень важный аргумент для каждой демократической страны. Я не хочу, чтобы какой-либо мой ответ был направлен на то, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, в любой результат, любую победу или поражение", - ответил он на вопрос журналиста, осуществлялось ли на него давление.

Президент добавил, что не хочет заниматься вмешательством в выборы другой страны.

"Поэтому я сказал: на меня никто давить не может и никто давить не будет", - подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США, где принимает участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На сайте Белого дома США опубликовали стенограмму разговора лидеров Украины и США.

Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Трамп: Другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои слова из расшифровки телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генеральном прокуроре Украины Руслане Рябошапке, которого он назвал "своим человеком".

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский объяснял президенту США, почему Крым - это Украина, и услышал, что американский лидер с ним согласился.

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США, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, ГА ООН.
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