Трамп: Другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают

Новости Украины:Трамп обсудит увеличение помощи Украине с европейскими лидерами.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ведущие страны Евросоюза, в том числе Франция, Германия и другие государства, должны прилагать больше усилий для поддержки Украины и пообещал поговорить с европейскими лидерами об этом.

Такую позицию президент США высказал в среду во время двусторонней встречи со своим украинским коллегой в Нью-Йорке.

"Один из элементов, который мы обсуждали, что Соединенные Штаты помогают Украине. И я думаю, что другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают. Германия, Франция, другие страны Европейского Союза – они реально должны помогать вам больше. И я думаю, вместе мы поработаем над этим", - отметил президент Соединенных Штатов.

Он назвал Украину "очень важной" для Европейского Союза, прежде всего, в стратегическом плане.

"Я думаю, что они должны тратить гораздо больше и помогать Украине. Они также знают об этом и на самом деле говорили это мне, но выглядит так, что они этого не делают",- отметил глава Белого дома.

В связи с этим Дональд Трамп выразил надежду, что украинский президент поговорит с европейскими лидерами на эту тему.

"Я конечно, тоже пообщаюсь с ними об этом", - отметил американский лидер.

Как сообщалось ранее, в среду состоялась первая встреча президентов Украины и США в Нью-Йорке, где в эти дни проходит сегмент высоких встреч на 74-й Генеральной ассамблеи ООН.