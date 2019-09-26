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Четверг, 26.09.2019
Трамп: Другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают
Трамп: Другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают
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Трамп: Другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают

Трамп: Другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают
00:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Трамп обсудит увеличение помощи Украине с европейскими лидерами.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ведущие страны Евросоюза, в том числе Франция, Германия и другие государства, должны прилагать больше усилий для поддержки Украины и пообещал поговорить с европейскими лидерами об этом.

Такую позицию президент США высказал в среду во время двусторонней встречи со своим украинским коллегой в Нью-Йорке.

"Один из элементов, который мы обсуждали, что Соединенные Штаты помогают Украине. И я думаю, что другие страны должны помогать Украине значительно больше, чем они делают. Германия, Франция, другие страны Европейского Союза – они реально должны помогать вам больше. И я думаю, вместе мы поработаем над этим", - отметил президент Соединенных Штатов.

Он назвал Украину "очень важной" для Европейского Союза, прежде всего, в стратегическом плане.

"Я думаю, что они должны тратить гораздо больше и помогать Украине. Они также знают об этом и на самом деле говорили это мне, но выглядит так, что они этого не делают",- отметил глава Белого дома.

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В связи с этим Дональд Трамп выразил надежду, что украинский президент поговорит с европейскими лидерами на эту тему.

"Я конечно, тоже пообщаюсь с ними об этом", - отметил американский лидер.

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Как сообщалось ранее, в среду состоялась первая встреча президентов Украины и США в Нью-Йорке, где в эти дни проходит сегмент высоких встреч на 74-й Генеральной ассамблеи ООН.

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Германия, США, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Военная помощь.
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