Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)

"Природа разозлилась": генсек ООН открыл климатический саммит (Фото)

Смотрите фото (4)
"Природа разозлилась": генсек ООН открыл климатический саммит (Фото)
21:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Торжественное открытие климатического саммита состоялось в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время открытия саммита по вопросам изменения климата в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября, призвал мировых лидеров остановить климатический кризис.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

”Если мы срочно не изменим наш образ жизни, мы ставим под угрозу саму жизнь. Природа разозлилась”, - заявил генсек ООН.

Он отметил, что обратился к лидерам стран с просьбой прибыть на саммит ”не с красивыми речами, а с конкретными действиями”, нацеленными на отказ от использования ископаемых видов топлива и замедление роста температуры воздуха на планете.

На саммите выступил Папа римский Франциск, который назвал изменение климата одним из вопросов современности, который наиболее беспокоит человечество.

”Необходимо поставить вопрос, есть ли политическая воля для того, чтобы выделять большие человеческие, финансовые и технологические ресурсы для уменьшения негативных эффектов изменения климата и помочь бедным и наиболее уязвимым слоям населения, которые страдают больше всех”, - с такими словами обратился Франциск к участникам саммита.

В свою очередь климатическая активистка Грета Тунберг выступила на саммите с жестким заявлением, обвинив мировых лидеров в том, что они ”украли ее мечты и детство”.

”Мы стоим перед началом массового вымирания, и все, о чем вы способны говорить, это о деньгах и сказки о постоянном экономическом росте. Если вы решите подвести нас, мы никогда вам этого не простим”, - сказала 16-летняя шведка.

Трамп планирует не посещать климатический саммит ООН

На саммит неожиданно прибыл и президент США Дональд Трамп, который придерживается скептической позиции в вопросе изменения климата. В планы главы Белого дома участие в мероприятии ранее не входило. Сопровождает его на саммите вице-президент Майк Пенс. Впрочем, Трамп прибыл на саммит с опозданием, поэтому пропустил выступления и Гутерриша, и Тунберг.

В саммите ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке участвуют лидеры около 60 стран мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Генсек ООН, Климат, Генассамблея ООН, Антониу Гутерриш, ГА ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
02 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
03 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Судья &quot;Танцев со звездами&quot; отметил годовщину свадьбы (Фото)
Судья "Танцев со звездами" отметил годовщину свадьбы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь