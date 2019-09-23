"Природа разозлилась": генсек ООН открыл климатический саммит (Фото)

Новости мира:Торжественное открытие климатического саммита состоялось в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время открытия саммита по вопросам изменения климата в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября, призвал мировых лидеров остановить климатический кризис.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

”Если мы срочно не изменим наш образ жизни, мы ставим под угрозу саму жизнь. Природа разозлилась”, - заявил генсек ООН.

Он отметил, что обратился к лидерам стран с просьбой прибыть на саммит ”не с красивыми речами, а с конкретными действиями”, нацеленными на отказ от использования ископаемых видов топлива и замедление роста температуры воздуха на планете.

На саммите выступил Папа римский Франциск, который назвал изменение климата одним из вопросов современности, который наиболее беспокоит человечество.

”Необходимо поставить вопрос, есть ли политическая воля для того, чтобы выделять большие человеческие, финансовые и технологические ресурсы для уменьшения негативных эффектов изменения климата и помочь бедным и наиболее уязвимым слоям населения, которые страдают больше всех”, - с такими словами обратился Франциск к участникам саммита.

В свою очередь климатическая активистка Грета Тунберг выступила на саммите с жестким заявлением, обвинив мировых лидеров в том, что они ”украли ее мечты и детство”.

”Мы стоим перед началом массового вымирания, и все, о чем вы способны говорить, это о деньгах и сказки о постоянном экономическом росте. Если вы решите подвести нас, мы никогда вам этого не простим”, - сказала 16-летняя шведка.

На саммит неожиданно прибыл и президент США Дональд Трамп, который придерживается скептической позиции в вопросе изменения климата. В планы главы Белого дома участие в мероприятии ранее не входило. Сопровождает его на саммите вице-президент Майк Пенс. Впрочем, Трамп прибыл на саммит с опозданием, поэтому пропустил выступления и Гутерриша, и Тунберг.

В саммите ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке участвуют лидеры около 60 стран мира.