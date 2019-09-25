Встреча Зеленского и Трампа вскоре состоится: детали

Новости Украины:Владимир Зеленский прибыл в гостиницу, где состоится встреча с Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в отель "Интерконтиненталь", где состоится его встреча с Президентом США Дональдом Трампом.

Президент в окружении охраны зашел в гостиницу.

По предварительной информации, встреча вскоре начнется и продлится ориентировочно 45 минут.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Скандал в США поднялся, когда сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Дональда Трампа с "иностранным лидером" (которым американские СМИ считают Владимира Зеленского), подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания хозяина Белого дома, которые могут толковаться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на выборах президента США.