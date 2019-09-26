Зеленский уверен, что Трамп с ним согласился: Крым это Украина

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский объяснял президенту США, почему Крым - это Украина, и услышал, что американский лидер с ним согласился.
Об этом он заявил, общаясь с украинской прессой в Нью-Йорке.
"Кстати, очень интересная история. Говорили о Крыме. Вы знаете, что раньше были высказывания (президента США - ред.) - мол, "Какие там люди? На каком языке они разговаривают?" Если, мол, не на украинском языке разговаривают, то это скорее не Украина, чем Украина", - рассказал Зеленский сомнения, которые Трамп имел относительно Крыма.
По словам Президента Украины, он "объяснил ему, что это наша земля". Зеленский также рассказал Трампу, что государственный язык в Украине - украинский, но "вопросов по поводу общения нет".
"Я ему рассказал, какое это красивое место - Крым. Какая это хорошая часть нашей красивой страны. И мне кажется - так я услышал, что он согласен, что это наша родная земля, и что мы будем ее возвращать", - сказал Президент.
По словам Зеленского, Трамп на это ответил: "Да. Вам нужно работать, и мы будем вам помогать".
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США с целью участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.