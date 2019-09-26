В Минагро отчитались о количестве намолоченного зерна

Новости Бизнеса:Украинские аграрии намолотили свыше 45 миллионов тонн зерна.

Украинские аграрии по состоянию на 26 сентября собрали 45,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 72% прогнозируемых площадей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, которое находится в стадии реорганизации.

"По состоянию на 26 сентября украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур на площади 11,1 млн га, или 72% к прогнозу, и намолотили 45,1 млн тонн зерна при средней урожайности 40,8 ц/га", - говорится в сообщении.

В том числе собрано:

кукурузы – 5,4 млн тонн с площади 899 тыс. га (18% к прогнозу) при урожайности 59,8 ц/га;

гречихи – 72 тыс. тонн с площади 54 тыс. га (80% к прогнозу) при урожайности 13,2 ц/га;

проса – 138 тыс. тонн с 74 тыс. га (82% к прогнозу) при урожайности 18,7 ц/га.

Кроме того, подсолнечник обмолочен на площади 4,2 млн га, или 71% к прогнозу, собрано 9,6 млн тонн зерна при средней урожайности 23,0 ц/га.

Соя обмолочена на площади 867 тыс. га, или 55% к прогнозу, собрано 2 млн га зерна при средней урожайности 23,4 ц/га.

Сахарной свеклы выкопано 1,6 млн тонн с площади 36 тыс. га, или 17% к прогнозу, при средней урожайности 445 ц/га.

В министерстве также привели данные о ходе осеннего сева. Так, на 26 сентября озимые зерновые посеяны на 2,9 млн га, или 39% прогнозируемых площадей.

Из них посеяно: озимой пшеницы – 2,6 млн га, или 42% к прогнозу; ржи – 69 тыс. га, или 56% к прогнозу; озимого ячменя – 147 тыс. га, или 16% к прогнозу.

Кроме того, озимым рапсом засеяно 994 тыс. га, или 93% прогнозируемых площадей.