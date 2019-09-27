МВФ и Украина будут обсуждать новую программу финансирования

Новости Бизнеса:МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой трехлетний программе EFF в ближайшие недели.

Миссия Международного валютного фонда приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", - говорится в заявлении главы миссии, Рона ван Родена распространенном в пятницу утром.

Согласно ему миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ. "Он также подчеркнул важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности а и также необходимости приложить все усилия чтобы минимизировать фискальные издержки связанные с докапитализацией банков."- подчеркнул глава миссии.

"Тем не менее, рост слишком низок, чтобы заметно сократить разрыв в доходах с соседями Украины. ВВП на душу населения (в пересчете по ППС) в Украине все еще очень низок - всего 20 процентов от среднего по ЕС, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы. Рост сдерживается слабой деловой средой - с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительными частями экономики, в которых доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, - сдерживающие конкуренцию и инвестиции…Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто. Из-за плохой деловой среды инвестиции и, в частности, прямые иностранные инвестиции в Украине были намного ниже, чем в других странах региона", - отмечается в заявлении миссии.

Как отмечается в заявлении "Подъем экономики на путь более высокого роста также требует ускорения структурных реформ. Это включает в себя прежде всего твердое установление верховенства закона - в том числе посредством судебной реформы - и решительное противодействие коррупции. Не менее важно усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также снизить роль государства и олигархов в экономике".

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $ 5-6 млрд. По данным источников агентства близких к переговорам, негативное влияние на итоги работы миссии оказали последние события вокруг "Приват-Банка" в том числе информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами и давление на руководство Национального банка.