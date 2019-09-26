Правительство не прекращает работу с МВФ по новой программе развития

Новости Бизнеса:Украина продолжает работать с миссией МВФ, которая уже помогла реализовать программу stand-by.

В Кабинете министров Украины заявляют, что переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что за время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 года миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", - заявляют в Кабмине.

Ранее сообщалось, миссия Международного валютного фонда сегодня, 26 сентября, завершает свою работу в Украине, а завтра ожидается заявление по итогам ее работы в стране.

Предварительная программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев.Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и пока единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

Напомним, совет управляющих МВФ избрал Кристалину Георгиеву (Болгария) директором-распорядителем фонда сроком на 5 лет.