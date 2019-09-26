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Миссия МВФ готовит выводы по Украине

Миссия МВФ готовит выводы по Украине
11:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В МВФ готовят отчет по итогам работы миссии с новым правительством Украины.

Миссия Международного валютного фонда сегодня, 26 сентября, завершает свою работу в Украине, а завтра ожидается заявление по итогам ее работы в стране.

Об этом сообщили в украинском представительстве МВФ.

"Сегодня заключительный день работы миссии. Заявление по итогам работы ожидается завтра", - сообщили в украинском представительстве МВФ.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев во второй декаде сентября для обсуждения вопросов сотрудничества.

В начале июля Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Торонто с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном заявлял, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается приоритетом для украинской власти.

В Нацбанке заявляли, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 5-10 млрд долларов. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долларов.

Порошенко раскрыл подробности встречи с Миссией МВФ

Предварительная программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и пока единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

Напомним, совет управляющих МВФ избрал Кристалину Георгиеву (Болгария) директором-распорядителем фонда сроком на 5 лет.

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НБУ, МВФ, Миссия МВФ.
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