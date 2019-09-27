В классификацию прожиточного минимума могут внести изменения

Новости Бизнеса:В Минсоцполитики Украины хотят отвязать прожиточный минимум от всего, что не соответствует ему по сути.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что ведомство хочет отвязать прожиточный минимум от всего, что не соответствует ему по сути, чтобы можно было более гибко двигаться по различным программам.

"У нас к прожиточному минимуму привязаны зарплаты, штрафы, налоги и многое другое. В общем, к нему привязаны более ста выплат. И если немножко поднять прожиточный минимум, то это сразу срывает бюджет, потому что все к нему привязано. Мы стали совершенно оторванными от той цели, которую должен выполнять прожиточный минимум", - рассказала Соколовская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на данный момент команда министерства работает над законодательными изменениями, которые будут касаться прожиточного минимума.

"Если в общем, то мы хотим отвязать прожиточный минимум от всего, что не соответствует ему по сути, чтобы более гибко можно было двигаться по программам. Например, у нас есть программа помощи малообеспеченным семьям, и если бы мы в этой программе оставили прожиточный минимум как таковой, то в рамках этой программы поднимать прожиточный минимум проще, чем поднимать его полностью по всей системе", - констатировала Соколовская.

Она добавила, что сейчас, с помощью Всемирного банка, министерство проводит соответствующие расчеты.

На уточняющий вопрос о том, что если отвязать прожиточный минимум от части выплат, то к ним надо будет привязать что-то другое, Соколовская ответила, что тогда это будет в абсолютных цифрах.

"Мы реально хотим больше гибкости в этой системе. Законом о госбюджете мы каждый год можем устанавливать конкретные приоритеты, которые мы сейчас поддерживаем, в абсолютных цифрах. Например, ежегодно можно определять, что такая-то помощь составит 1 тыс. грн, а в следующем году, через несколько лет, когда мы выйдем из проблемы, которую мы решаем этой помощью, это может меняться. Система должна быть гибкой и соответствовать нуждам, которые есть в конкретный момент", - считает министр.

Она подчеркнула, что на данном этапе это только предложения министерства, но выразила надежду, что у парламентского большинства будут схожие взгляды.

Как известно, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что Кабинету министров Украины намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.