Существует ли перспектива появления накопительной пенсионной системы: есть ответ

Новости Украины:В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - сообщила Соколовская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, будет ли накопительная пенсионная система вводиться в Украине в ближайшее время.

По словам министра, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн, а именно: кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать актуарные расчеты, будет ли это выгодно человеку.

"Плюс накопления - это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о "сплите" - в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему", - добавила она.

Соколовская также отметила, что необходимо посмотреть на опыт других стран, чтобы перенимать только лучшие практики.

"Я скажу такую вещь - нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", - считает министр.

Как известно, в конце февраля представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабинета министров поспособствовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 года из Меморандума об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что Украина готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы, и в марте призывал Верховную Раду как можно скорее принять закон, необходимый для его запуска с 2020 года.