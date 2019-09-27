Скачать
Пятница, 27.09.2019
Главные события 26 сентября: Зеленский в США, импичмент Трампа, Кабмин и миссия МВФ
Главные события 26 сентября: Зеленский в США, импичмент Трампа, Кабмин и миссия МВФ
МВФ и Украина будут обсуждать новую программу финансирования
МВФ и Украина будут обсуждать новую программу финансирования
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Существует ли перспектива появления накопительной пенсионной системы: есть ответ

Существует ли перспектива появления накопительной пенсионной системы: есть ответ
09:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - сообщила Соколовская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, будет ли накопительная пенсионная система вводиться в Украине в ближайшее время.

По словам министра, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн, а именно: кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать актуарные расчеты, будет ли это выгодно человеку.

"Плюс накопления - это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о "сплите" - в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему", - добавила она.

Соколовская также отметила, что необходимо посмотреть на опыт других стран, чтобы перенимать только лучшие практики.

"Я скажу такую вещь - нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", - считает министр.

Гончарук дал Кабмину неделю, чтобы навести порядок в Геокадастре

Как известно, в конце февраля представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабинета министров поспособствовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 года из Меморандума об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что Украина готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы, и в марте призывал Верховную Раду как можно скорее принять закон, необходимый для его запуска с 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Минсоцполитики, Юлия Соколовская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
03 Ким Кардашян в 18 лет: знаменитость показала свое юношеское фото
04 Гороскоп на завтра, 27 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Скандал в США: Климкин считает, что Зеленский вышел из ситуации "с плюсами"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госдеп США обвинил Асада в применении химического оружия
Госдеп США обвинил Асада в применении химического оружия
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
Синоптическое утешение: погода на Воздвижение Господня
Google с днем рождения!: компания выпустила праздничный Doodle к 21-летию
Google с днем рождения!: компания выпустила праздничный Doodle к 21-летию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь