Гончарук дал Кабмину неделю, чтобы навести порядок в Геокадастре

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел рабочее совещание по функционированию государственных кадастров.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему не нравится ситуация с функционированием госкадастров.

Об этом он заявил на совещании Кабинета министров, сообщили в пресс-службе Правительства Украины.

"Денег нет. Кадастров нормальных тоже", - подчеркнул Гончарук, говоря о количестве выделенных средств на дальнейшую разработку государственных кадастров.

Он считает, что всю информацию стоит профессионально собрать, воспроизвести и оцифровать, чтобы каждый гражданин страны мог получить доступ к этим данным.

Он отметил, что вся информация должна быть профессионально собрана, имеет место и оцифрована. Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным.

Премьер Украины дал неделю министрам для изучения всей сложившейся ситуации.

"За это время поймете полную картину всего, что у вас происходит, и наведите порядок", - подытожил Гончарук.