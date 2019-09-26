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Гончарук дал Кабмину неделю, чтобы навести порядок в Геокадастре

Гончарук дал Кабмину неделю, чтобы навести порядок в Геокадастре
14:51 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел рабочее совещание по функционированию государственных кадастров.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему не нравится ситуация с функционированием госкадастров.

Об этом он заявил на совещании Кабинета министров, сообщили в пресс-службе Правительства Украины.

"Денег нет. Кадастров нормальных тоже", - подчеркнул Гончарук, говоря о количестве выделенных средств на дальнейшую разработку государственных кадастров.

Он считает, что всю информацию стоит профессионально собрать, воспроизвести и оцифровать, чтобы каждый гражданин страны мог получить доступ к этим данным.

Он отметил, что вся информация должна быть профессионально собрана, имеет место и оцифрована. Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным.

Гончарук намерен положить конец "схематозу" в Геокадастре

Премьер Украины дал неделю министрам для изучения всей сложившейся ситуации.

"За это время поймете полную картину всего, что у вас происходит, и наведите порядок", - подытожил Гончарук.

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Правительство, Кабмин, Алексей Гончарук, Геокадастр, Геонадра.
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