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Гончарук намерен положить конец "схематозу" в Геокадастре

Гончарук намерен положить конец "схематозу" в Геокадастре
11:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти.

Как сообщил он во время совещания в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, речь идет как раз о Госгеокадастре, а также Государственном агентстве лесных ресурсов и Государственной службе геологии и недр. Премьер также указал, что Кабмин уже уволил руководителей этих органов.

"Я исхожу из того, что эти три органа были глубоко коррупционными... Это все должно прекратиться. Я хочу транслировать один простой месседж: "схематозу" нужно положить конец всем вместе", - сказал он.

При этом Гончарук отметил, что всерьез намерен решить эту проблему. Поэтому он советует не надеяться, что это просто громкие слова.

В Кабмине хотят чтобы все украинцы имели доступ к кадастрам

Кабинет министров уволил главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка и главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины одобрил изменения в Закон "О добровольном объединении территориальных общин", которые позволят ускорить формирование перспективных планов громад,

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Кабмин, Алексей Гончарук, Геокадастр, Геонадра.
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