Правительство изменило закон о формировании ОТГ: что изменится

Новости Бизнеса:Правительство упрощает утверждение планов формирования территорий в рамках закона об объединении территориальных общин.

Кабинет министров Украины одобрил изменения в Закон «О добровольном объединении территориальных общин», которые позволят ускорить формирование перспективных планов громад, сообщается на правительственном портале.

Законопроектом предлагается дополнить перечень условий добровольного объединения территориальных громад требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин в регионах Украины.

Кроме того, изменения позволят упростить механизм утверждения перспективных планов формирования территорий: законопроектом предлагается отменить одобрение перспективных планов развития громад соответствующими областными советами.

По информации пресс-службы Кабмина, по состоянию на 20 сентября 2019 года в результате блокировки на областном уровне процесса разработки и/или утверждения перспективных планов, отсутствует перспективный план формирования территорий громад Закарпатской области. Перспективными планами формирования территорий громад покрыто менее 40% территории Одесской области, Киевской области - чуть более 54%, Винницкой - 76%, Черкасской - почти 75%.

Как сообщалось, ранее министр развития громад и территорий Алена Бабак отмечала, что проекты объединенных территориальных громад (ОТГ), которые не имеют перспективных планов развития громад и соответствующей планировочной документации, не смогут получить финансирование из Государственного фонда регионального развития (ГФРР).