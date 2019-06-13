"Прозрачные офисы": Правительство утвердило субвенции на создание ЦПАУ

Новости Украины: В Правительстве согласовали субвенции территориальным общинам для создания центров предоставления административных услуг, в том числе "прозрачных офисов".

Десять ТО смогут получить субвенции объемом почти 48 тысяч гривен от государства. Средства распределять по городским бюджетам, сообщается на сайте Министерства социальной политики.

В частности, финансовая поддержка ориентирована на внедрение пакета услуг в формате "прозрачный офис", что уже действует в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, а также в ряде территориальных общин.

"Прозрачные офисы пользуются большой популярностью (...). Указанным решением предлагается выделить средства на создание прозрачных офисов еще в десяти территориальных общинах", - рассказал Министр соцполитики Андрей Рева.

В рамках данной инициативы ожидается, что теперь население сможет получать качественные административные услуги без длинных очередей и при этом за местом проживания.

Решение Кабмина позволяет начать работы по созданию и обеспечению функционирования ЦПАУ в областных центрах и территориальных общинах.