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Образовательная мотивация: 40 студентов получат новые стипендии

Образовательная мотивация: 40 студентов получат новые стипендии
10:17 Сегодня Телеграф Фото: kievvlast.com.ua

Новости Украины: С начала учебного сезона студенты украинских ВУЗов смогут впервые получить стипендии имени Героев Небесной Сотни.

Но на финансовую поддержку могут рассчитывать не все учащиеся высших учебных заведений страны. Только 40 лучших студентов будут получать академические стипендии. Их имена уже известны.

"В ближайшее время это решение должно быть утверждено приказом МОН, а выплата стипендий начнется с 1 сентября", - сообщается на сайте Министерства образования. Размер выплат составляет 1900 и 2480 гривен. Кто какую будет получать, зависит от аккредитации ВУЗа.

Как рассказала Министр образования Лилия Гриневич, эта стипендия позволит поддержать молодое поколение, а также почтить память героев Украины.

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"Мы хотим поддержать активную молодежь, которая не стоит в стороне важных общественных вопросов, а наоборот, прилагает все усилия, чтобы их основой были те ценности, за которые боролись Герои Небесной Сотни", - подчеркнула чиновник.

Стипендии распределены по специальностям и названы в честь погибших героев. Среди направлений были выбраны агроинженерия, психология, экономика, военное управление, география, сценическое искусство и т.д. На финансовую поддержку могли претендовать студенты, которые добились значительных успехов в учебе, спорте, творчестве и получили право на академическую стипендию.

Кроме этого, в отборе кандидатов на новую стипендию могли претендовать курсанты, которые не только демонстрируют значительные успехи в образовательном процессе, но и имеют образцовую военную дисциплину.

Для отбора будущих стипендиатов была создана комиссия, которая принимала заявки с кандидатами с разных заведений высшего образования. Каждый из ВУЗов мог предложить по одному учащемуся в каждой из специальности. В назначение стипендий одним из главных ориентиров были результаты летней сессии кандидатов.

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вуз, МОН, Стипендия, Студент, Лилия Гриневич, Герои Небесной Сотни.
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