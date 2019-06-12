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Отдых от детей: в Украине могут ввести новую услугу для родителей

Отдых от детей: в Украине могут ввести новую услугу для родителей
17:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министерство соцполитики может ввести новую услугу для родителей, детей можно будет отправить в круглосуточные специальные центры на некоторое количество дней.

В Украине планируют ввести 23-й стандарт социальных услуг. Он заключается в том, что родителям будет предоставляться возможность отдохнуть от своих детей. Такой опыт переняли в Европе. В Украине он в первую очередь распространится на семьи, где воспитывают детей с инвалидностью, говорится в сюжете ТСН.

Министерство социальной политики планирует ввести новую услугу для родителей, чтобы они смогли отдохнуть от своих детей. Так, на определенное количество дней родители будут иметь возможность отдавать ребенка в специальные центры на круглосуточное пребывание.

Там с ребенком будут заниматься специалисты, психологи и логопеды. Практику переняли в европейских странах. Ее в пилотном варианте запустили на Винниччине. Специализированный центр здесь называют лагерем, потому что детей принимают по заездах. Один длится две недели и в нем всего восемь детей.

В Минсоцполитики обновили "пакет малыша": добавилось несколько пунктов

К примеру, в этом есть трудовая мастерская, арт-мастерская и музыкальная комната. С родителей за пребывание детей денег не берут. Область выделила из бюджета почти миллион - это на 14 заездов. Туда уже стоит очередь желающих.

Такие центры должны появиться по всей стране. В Министерстве социальной политики обещают, что социальную услугу под названием "передышка родителей" утвердят уже в сентябре.

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Дети, Минсоцполитики, Услуга для родителей, Круглосуточные специальные центры.
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