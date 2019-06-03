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В Минсоцполитики обновили "пакет малыша": добавилось несколько пунктов

В Минсоцполитики обновили "пакет малыша": добавилось несколько пунктов
16:29 Сегодня Телеграф Фото: www.youtube.com

Новости Украины: В Министерстве соцполитики обновили список бейби-бокса, который получают молодые мамы после родов.

С 1 июня вступил в силу Указ "О внесении изменений к перечню детских товаров для комплектования одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка".

Согласно списку, отныне молодые мамы смогут получить чуть больше средств по уходу за своим новорожденным чадом. Набор обновился несколькими позициями, среди которых специальные перчатки для малышей, детский крем, ватные палочки, гипоаллергенное мыло и слюнявчик.

Список состоит из 32 наименований. Также в бейби-боксе остаются развивающие игрушки, детские маникюрные ножницы, плед, матрас, хлопковая одежда. Все это помещается в специальную коробку-колыбель из плотного гофрокартона.

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Следует отметить, что данный набор является помощью от государства. В регионах действует также дополнительная помощь - наборы для новорожденных, перечень которых в некоторых случаях согласовывался на уровне общественных обсуждений.

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Украина, Минсоцполитики, Новорожденный, Мама, Соцпомощь, Бэйби-бокс.
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