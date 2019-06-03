В МОЗ призвали к проведению мероприятий с преодоления вспышки кори

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения призвали провести спецоперации в регионах страны, чтобы снизить уровень заболеваемости корью.

Как сообщается на сайте ведомства, уровень заболеваемости на данный недуг растет. поэтому в Министерстве призвали к проведению дополнительных мероприятиях по иммунизации.

"Сегодня нам удалось обеспечить доступ ко всем вакцинам согласно календарю прививок. Поэтому мы должны объединить усилия и вместе делать все, чтобы преодолеть вспышку кори, чтобы люди шли вакцинироваться", - заявила и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Также были представлены результаты проведения спецопераций во Львовской и Хмельницкой областях. В рамках мероприятий по снижению заболеваемости были сверены данные количества детей, у которых нет необходимых прививок. Для этого использовались данные медучреждений и образовательных учреждений.

На базе полученной информации разработали план мероприятий по дополнительной иммунизации, были созданы мобильные группы медработников, которые проводили вакцинацию детей и взрослых в заведениях образования. В результате данной инициативы 90% детей во Львовской области получили прививки, а в Хмельницкой области за время спецоперации уже вакцинировали около 19 тысяч детей и взрослых.

"Международные эксперты отмечают, что вспышка кори не прекратится в Украине в ближайшее время, поэтому единственная наша защита - это вакцинация. (...) Министерство здравоохранения Украины предоставило все инструменты со своей стороны. Теперь необходимо сделать конкретные шаги на уровне областей", - сказала заместитель Министра здравоохранения по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

По данным МОЗ, лидерами по заболеваемости корью остаются Харьковская, Тернопольская, Киевская области. За последнюю неделю здесь замечено больше всего пациентов с этой болезнью. Основной причиной вспышки кори, по мнению представителей ведомства, остается масштабная антивакцинальная программа, построенная на базе не правдивых и не проверенных данных.

В министерстве разработали инструкцию, которую распространили по областям страны. Также для школ и других учебных заведений доступны плакаты, информирующие об опасности кори и необходимости вакцинации.