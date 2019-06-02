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Супрун о следующем этапе медреформы: Будет много турбулентности

Супрун о следующем этапе медреформы: Будет много турбулентности
18:23 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В следующем году медицинская реформа коснется профильных врачей, что вызовет большую турбулентность.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что следующий год в рамках медицинской реформы, когда она коснется профильных врачей, будет "немного шоковым". Об этом она сказала в интервью журналу "Новое время". 

"Следующий год будет переходной и, разумеется, немного шоковый, потому что будет много турбулентности, непонимания того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают больше помощи, получили наибольшую инвестицию», - отметила Супрун.

По ее словам, осенью 2019 года Верховная Рада должна принять закон, определяющий пакет услуг профильных врачей, стоимость которых будет компенсировать Национальная служба здоровья.

После этого, утверждает Супрун, больницы и поликлиники смогут подписать с Нацслужбою здоровья договор и получать оплату за услугу пациентам там, где они ее предоставляют. Пациент, взяв направление у семейного врача, например, к кардиологу, сможет сам его выбрать, и этот врач будет получать деньги за оказанную услугу на свое заведение.

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"Это должно существенно изменить заработную плату и для врачей второго звена. Конечно, если их заведение станет неприбыльным предприятием, а руководство больницы подпишет с врачами новый трудовой договор", - пояснила Супрун.

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Кроме того, добавила и.о. главы Минздрава, советские требования к больницам изменятся на более современные. Расчет, в частности, будет базироваться на том, какие требования должна удовлетворять больница, чтобы качественно оказывать услугу.

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Минздрав, Медреформа, Ульяна Супрун.
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