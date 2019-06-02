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Супрун заявила, что намерена и дальше работать в Украине

Супрун заявила, что намерена и дальше работать в Украине
13:07 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что является гражданкой Украины и намерена продолжать работать в стране.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью украинскому изданию заявила, что является гражданкой Украины и планирует остаться в стране, даже в случае если после парламентских выборов не будет работать в ведомстве.

Супрун выразила надежду, что в таком случае у нее будет возможность и дальше помогать, чтобы трансформация в сфере медицины продолжалась. 

При этом, она добавила, что и так является частью украинской политики, так как на данный момент исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. 

При этом, чиновница добавила, что все будет зависеть от того, как будут развиваться события дальше. Но, по ее словам, она бы хотела оказаться на том месте, где могла бы помогать не только в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 5 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева после рассмотрения иска народного депутата Украины Игоря Мосийчука запретил Супрун исполнять обязанности руководителя Минздрава. Причиной стало то, что Супрун имеет двойное гражданство: помимо украинского, она также является гражданкой США. Однако, уже 14 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева снова позволил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 

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Все по теме:

Министра здравоохранения, Ульяна Супрун, Исполняющая обязанности, Парламентские выборы в Украине 2019, Работа в Минздраве.
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