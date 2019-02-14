Суд востановил Супрун в должности

Новости Украины: Суд отменил отстранение Супрун от должности и.о. министра здравоохранения.

Окружной административный суд города Киева отменил отстранение Ульяны Супрун от должности и. о. министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение вынес судья Сергей Каракашьян.

По его словам, сейчас Кабинет министров Украины фактически признал наличие признаков противоправности, которые были изложены в постановлении об обеспечении иска, и своим распоряжением признал обоснованность принятых мер, постановив такое правовое регулирование отношений относительно исполнения Ульяной Супрун обязанностей министра здравоохранения, которое соответствует действующему законодательству.

”Таким образом, суд признает, что сейчас в пределах исследуемых обстоятельств отсутствуют определенные законодательством Украины основания для принятия мер обеспечения иска, которые определены постановлением от 5 февраля 2019 года. Поэтому они подлежат отмене по инициативе суда”, - пояснил судья.

Суд постановил: ”В удовлетворении ходатайства представителей Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска - отказать. Отменить меры обеспечения административного иска по собственной инициативе, принятые постановлением 5 февраля 2019 года”.

Постановление вступает в законную силу с момента оглашения.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.

Вечером 12 февраля в суде подтвердили, что судья Сергей Каракашьян, который должен принять решение по ходатайству Кабмина, уже более суток находится в совещательной комнате.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Министерства здравоохранения Украины, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, 13 февраля Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства, определенных постановлением Кабмина от 17 июля 2003 г. № 1096 ”О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия”.

Супрун является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.