Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины

Новости Украины: Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает Уляну Супрун, отстраненную от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению Окружного административного суда Киева, но комментировать данное судебное решение не имеет права.

"Я хотел бы выразить свою позицию как президента относительно сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть, что я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины", - сказал он на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что отстраненная определением суда от должности и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун является гражданкой Украины и напоминает, что гражданство ей было предоставлено его указом.

"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. У меня недавно была встреча с госпожой Уляной и подчеркиваю: госпожа Уляна является гражданкой Украины в соответствии с указом, который подписал президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства. Точка", - сказал П.Порошенко на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник.

Ранее Окружной административный суд Киева запретил Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий главы Минздрава, в частности, и потому, что она является гражданкой США. Такое решение принято по иску народного депутата Игоря Мосийчука.

Как сообщалось, 1 февраля в Окружной административный суд города поступил иск от народного депутата Игоря Мосийчука к Премьер-министру Владимиру Гройсману относительно подписания распоряжения о временном возложении на Супрун исполнения обязанностей министра здравоохранения. Истец оспаривает назначение Супрун решением КМУ, а также невнесение на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении министра здравоохранения. Мосийчук просит суд обязать Гройсмана внести соответствующее представление в парламент.