Вакарчук высказался по ситуации с Супрун

Новости Украины: Известный певец и общественный деятель Святослав Вакарчук высказался о решении суда об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Решение суда об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от выполнения полномочий свидетельствует о том, что старая политическая система пытается избавиться от людей, которые делают реальные изменения.

Такое мнение высказал в Тwitter музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук.

Відсторонення судом Уляни Супрун від виконання обов`язків в.о міністра черговий раз демонструє: стара політична культура не сприймає людей, які боряться за зміни не словами, а справами. Вона їх боїться і намагається виштовхати будь-яким способом, навіть, таким абсурдним, як цей. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 5 февраля 2019 г.

"Отстранение судом Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра в очередной раз демонстрирует: старая политическая культура не воспринимает людей, которые борются за изменения не словами, а делами. Она их боится и пытается вытолкать любым способом, даже таким абсурдным, как этот", - написал Вакарчук.

Ранее Окружной административный суд Киева запретил Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий главы Минздрава, в частности, и потому, что она является гражданкой США. Такое решение принято по иску народного депутата Игоря Мосийчука.

Как сообщалось, 1 февраля в Окружной административный суд города поступил иск от народного депутата Игоря Мосийчука к Премьер-министру Владимиру Гройсману относительно подписания распоряжения о временном возложении на Супрун исполнения обязанностей министра здравоохранения. Истец оспаривает назначение Супрун решением КМУ, а также невнесение на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении министра здравоохранения. Мосийчук просит суд обязать Гройсмана внести соответствующее представление в парламент.