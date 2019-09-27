Скачать
Пятница, 27.09.2019
В НБУ рассказали о выводах миссии МВФ за 37 встреч
В НБУ рассказали о выводах миссии МВФ за 37 встреч
"Не гарантирует безопасности": Кучма не подпишет "формулу Штайнмайера"
"Не гарантирует безопасности": Кучма не подпишет "формулу Штайнмайера"
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды
Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды

НБУ: Следующий этап переговоров с МВФ состоится в Вашингтоне

НБУ: Следующий этап переговоров с МВФ состоится в Вашингтоне
16:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой программа МВФ будет детально обсуждаться в Вашингтоне через две недели.

Следующий этап переговоров относительно программы финансирования между Украиной и Международным валютным фондом состоится через две недели в Вашингтоне во время Ежегодного собрания стран-членов МВФ.

Об этом журналистам сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в кулуарах Ukrainian Financial Forum 2019, сообщает Liga.Финансы.

"Думаю, к тому моменту мы сможем отточить формулировки готовящегося меморандума и обсудить программу детально, поскольку в Вашингтоне будут присутствовать все ключевые участники переговоров", - отметила Рожкова.

Замглавы НБУ подтвердила, что МВФ сохраняет жесткую позицию относительно возврата национализированного ПриватБанка экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Остальные позиции нового меморандума перекликаются с прошлыми договоренностями сторон.

В НБУ рассказали о выводах миссии МВФ за 37 встреч

"И ПриватБанк, и независимость НБУ – эти вещи звучали и в прошлых меморандумах. Хочу подчеркнуть, что заявление МВФ относительно затрат государства, связанных с реструктуризированными или ликвидированными банками, касается не только ПриватБанка, но и других крупных банков-банкротов, к собственникам которых у государства есть большие вопросы", - сказала Рожкова.

По ее словам, в НБУ, как и в Кабмине, по-прежнему надеются, что Украина сможет договориться с Фондом до конца этого года.

Миссия Международного валютного фонда под руководством Рона ван Родена посетила Киев 12-26 сентября и начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.

В НБУ оценили заявления МФВ, миссия которого подходит к концу

По итогам визита миссии в Киев в украинском представительстве МВФ заявили, что за последние две недели эксперты миссии провели плодотворные дискуссии по вопросам направлений политики для новой программы, в частности, по налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, а также ключевым мероприятиям по реформированию. Кроме того, было акцентировано внимание на важности независимости центрального банка и защите финансовой стабильности, а также необходимости приложить все усилия для минимизации фискальных потерь, связанных с реорганизацией либо ликвидацией банков.

Предыдущая программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МВФ, Вашингтон, Екатерина Рожкова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
03 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
04 Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
05 Ким Кардашян в 18 лет: знаменитость показала свое юношеское фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
Воздвижение Креста Господнего 2019: поздравления с стихах, открытки
Воздвижение Креста Господнего 2019: поздравления с стихах, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь