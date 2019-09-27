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В НБУ рассказали о выводах миссии МВФ за 37 встреч
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В НБУ рассказали о выводах миссии МВФ за 37 встреч

В НБУ рассказали о выводах миссии МВФ за 37 встреч
15:52 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Специалисты миссии МВФ провели плодотворную работу с представителям Нацбанка Украины.

Миссия Международного валютного фонда во время визита в Украину имела 37 встреч с представителями Национального банка Украины, в том числе девять - с руководством регулятора.

Об этом НБУ сообщил на своей странице в Facebook.

"37 встреч миссия МВФ имела с представителями Национального банка за 15 дней визита в Киев. В том числе 9 встреч - непосредственно при участии членов Правления центробанка", - указали в НБУ.

Также в регуляторе отметили, что главное из выводов, которые сделала команда Фонда, возвращаясь в Вашингтон:

  • Необходимость продолжения последовательной монетарной политики, направленной на снижение инфляции до 5% и стабилизацию ее на этом уровне. Это - одна из предпосылок ускорения в дальнейшем экономического роста.

  • Потребность и дальше накапливать международные резервы, но - в рамках режима гибкого обменного курса. Иными словами, увеличивать резервы только при условии, что на рынке есть избыток валюты, который можно выкупить, и покупкой валюты Национальный банк должен не менять рыночный тренд на противоположный - укрепление на девальвацию, и наоборот.

  • Важность сохранения финансовой стабильности с одновременным укреплением роли финсектора как посредников в распределении финансовых ресурсов в экономике. При этом расходы для налогоплательщиков от решений по выводу банков с рынка должны быть минимальны.

  • Значимость независимости Национального банка от политических влияний, поскольку без этого невозможна ни стабильно низкая инфляция, ни здоровая и прозрачная финансовая система.

Миссия МВФ готовит выводы по Украине

Напомним, Национальный банк Украины позитивно оценивает заявление Международного валютного фонда по итогам миссии о продолжении переговоров относительно новой программы в ближайшие недели.

В Кабинете министров Украины заявляют, что переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

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НБУ, Нацбанк, Миссия МВФ.
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