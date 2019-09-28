Госдолг Украины снизился в долларовом эквиваленте на 0,6%

Новости Бизнеса:Государственный долг Украины в августе сократился до 82 млрд долларов.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2019 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд долл., или на 0,6%, - до 81,92 млрд долл.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 0,52 млрд грн, или на 0,03%, - до 2,067 трлн грн.

С начала года, за январь-август, госдолг вырос на 4,6% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 4,7% в гривневом эквиваленте.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%, - до 78,32 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, - до 2,169 трлн грн. По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.