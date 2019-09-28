Оржель провел встречу с делегацией Всемирного банка

Новости Бизнеса:Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель обсудил с делегацией Всемирного банка возможность потенциальной поддержки.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель встретился с делегацией высокопоставленных должностных лиц по вопросам энергетики Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

“Министр Алексей Оржель встретился с делегацией высокопоставленных лиц по вопросам энергетики Всемирного банка. Целью визита делегации стало знакомство с новым Правительством и ключевыми заинтересованными сторонами для обсуждения приоритетных сфер в энергетическом секторе, а также возможностей потенциальной поддержке Всемирного банка”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны во время встречи обсудили вопросы анбандлингу Нафтогаза, статус оптовых рынков электрической энергии. Также речь шла о развитии возобновляемых источников энергии, связи с европейской энергосистемой, а также о состоянии внедрения ИПДО в Украине.

“Всемирный Банк отметил поддержку в разработке плана расширения минимума затрат и моделировании оптового рынка, а также дальнейших намерений относительно оказания помощи министерству”, - проинформировали в Минэнерго.