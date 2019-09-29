Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии

Фонд гарантирования вкладов намерен провести аудит крупных банков

Фонд гарантирования вкладов намерен провести аудит крупных банков
11:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Фонде сообщили, что целью данных аудитов является возвращение украденных денег.

В Фонде гарантирования вкладов решили провести аудит всех крупных Украинских банков. Об этом сообщила во время интервью глава Фонда Светлана Рекрут. По ее словам предстоит провести огромную работу, чтобы вернуть все активы. Это будет первый шаг. 

Второй - не менее важный и сложный, судовая работа. Ее необходимо провести чтобы удовлетворит требования кредиторов. В этом блоке речь может идти как о гражданских исках к менеджменту банков, которые допустили нехватку активов, так и криминальных дел. Рекрут подчеркнула, что и первые и вторые будут проходить параллельно. Главная цель таких исков, это возвращение украденных денег.

Светлана Рекрут поделилась мыслью, что в нынешнем правовом правовом поле доказать криминальные эпизоды не составит труда. Дело в том что речь идет о конкретных людях, конкретных схемах.

Банки начнут округлять суммы операций

Также Светлана Рекрут призналась, что данное направление ей по душе. Она также подчеркнула, что украинской юрисдикцией дело не закончиться. Ведь когда речь идет о крупных банка, почти всегда, деньги уходят за границу, а там уже начинается другая юрисдикция.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Банки, Фонд гарантирования вкладов, Аудит, Светлана Рекрут.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
03 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
04 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
05 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
Официальный курс валют от НБУ на 29 сентября
Официальный курс валют от НБУ на 29 сентября
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Рош ха-Шана 2019: несколько фактов о еврейском Новом годе
Рош ха-Шана 2019: несколько фактов о еврейском Новом годе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь