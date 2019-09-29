Фонд гарантирования вкладов намерен провести аудит крупных банков

Новости Бизнеса:В Фонде сообщили, что целью данных аудитов является возвращение украденных денег.

В Фонде гарантирования вкладов решили провести аудит всех крупных Украинских банков. Об этом сообщила во время интервью глава Фонда Светлана Рекрут. По ее словам предстоит провести огромную работу, чтобы вернуть все активы. Это будет первый шаг.

Второй - не менее важный и сложный, судовая работа. Ее необходимо провести чтобы удовлетворит требования кредиторов. В этом блоке речь может идти как о гражданских исках к менеджменту банков, которые допустили нехватку активов, так и криминальных дел. Рекрут подчеркнула, что и первые и вторые будут проходить параллельно. Главная цель таких исков, это возвращение украденных денег.

Светлана Рекрут поделилась мыслью, что в нынешнем правовом правовом поле доказать криминальные эпизоды не составит труда. Дело в том что речь идет о конкретных людях, конкретных схемах.

Также Светлана Рекрут призналась, что данное направление ей по душе. Она также подчеркнула, что украинской юрисдикцией дело не закончиться. Ведь когда речь идет о крупных банка, почти всегда, деньги уходят за границу, а там уже начинается другая юрисдикция.