Криклий: Речи о восстановлении транспортного сообщения с оккупированным Крымом не идет

Новости Бизнеса:Криклий подчеркнул, что транспортное сообщение с оккупированным Крымом не возобновляется.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что транспортное сообщение с оккупированным Крымом не возобновляется.

Об этом чиновник написал в Facebook.

"По поручению Президента Украины завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Рядом с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - подчеркнул он.

По словам министра, речь не идет о возобновлении каких-либо рейсов в/из оккупированного Крыма.

"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине. Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в фейсбуке, поймет", - отметил Криклий.

Ранее появились сообщения со ссылкой на интервью министра инфраструктуры Владислава Криклия, что между оккупированным Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение.