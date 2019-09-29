Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
В "ЛНР" от взрыва гранаты пострадали пять детей
В "ЛНР" от взрыва гранаты пострадали пять детей
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии

"Укразализыця" может превратиться в три отдельных компании

"Укразализыця" может превратиться в три отдельных компании
09:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Соответствующий законопроект разрабатывается чиновниками совместно с парламентариями.

Министр инфрастуктуры Украины Владислав Криклий объявил о планах разделить ПАО "Укразализныця" на три отдельные компании.

Соответствующее заявление он сделал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос относительно будущего руководства УЗ.

"Тут фокус в том, что фактически руководитель "Укрзализныци" априори не может оставаться один, потому что мы планируем создавать три отдельные компании из "Укрзализныци", - отметил Криклий.

По словам министра, соответствующий законопроект разрабатывается совместно с парламентариями.

"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточные, проблемные. И там будем ставить за "кипиай", собственно, минимизировать эти убытки, максимально к нулю. И третий – это прибыльный, который будет генерировать доходы для государства. Это грузовые перевозки", - пояснил Криклий.

"В любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет пойти, потому что это будут три разные должности", - отметил он.

В "Укрзализныце" подсчитали расходы на стратегию развития

Владислав Криклий также рассказал, что на административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" запустят легальные пассажирские перевозки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владислав Криклий, Укразализныця, Мининфрастуктуры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
03 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
04 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
05 Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
Официальный курс валют от НБУ на 29 сентября
Официальный курс валют от НБУ на 29 сентября
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Рош ха-Шана 2019: несколько фактов о еврейском Новом годе
Рош ха-Шана 2019: несколько фактов о еврейском Новом годе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь