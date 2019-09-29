"Укразализыця" может превратиться в три отдельных компании

Новости Бизнеса:Соответствующий законопроект разрабатывается чиновниками совместно с парламентариями.

Министр инфрастуктуры Украины Владислав Криклий объявил о планах разделить ПАО "Укразализныця" на три отдельные компании.

Соответствующее заявление он сделал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос относительно будущего руководства УЗ.

"Тут фокус в том, что фактически руководитель "Укрзализныци" априори не может оставаться один, потому что мы планируем создавать три отдельные компании из "Укрзализныци", - отметил Криклий.

По словам министра, соответствующий законопроект разрабатывается совместно с парламентариями.

"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточные, проблемные. И там будем ставить за "кипиай", собственно, минимизировать эти убытки, максимально к нулю. И третий – это прибыльный, который будет генерировать доходы для государства. Это грузовые перевозки", - пояснил Криклий.

"В любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет пойти, потому что это будут три разные должности", - отметил он.

Владислав Криклий также рассказал, что на административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" запустят легальные пассажирские перевозки.